Docentes dicen que paro en noviembre no afectará a escolares

De acuerdo con Silvio Piris, de la FEP, y Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OPTE-A), la falta de clases en esos días “no afectará” a los escolares. Están reprogramando –dicen– tanto la toma de exámenes como de presentación de trabajos al cierre del año lectivo. “Estamos hablando con los docentes para que planifiquen todo antes: que ya vayan tomando los exámenes o cualquier tipo de actividad o evaluación para ese día y adelanten o posterguen para que en ningún momento se le perjudique al alumno, indicó Piris.

En las cabeceras departamentales harán las concentraciones. Y en Asunción, esperan aglutinar a al menos 15.000 docentes. “Se están haciendo los nuevos cronogramas para adecuar el tiempo de la movilización y el tiempo de la evaluación propiamente. No va a ser afectado ningún calendario o el desarrollo de las evaluaciones porque son evaluaciones de procesos: no hay un examen final por lo que no habrá ninguna afectación directa”, afirmó Espínola.