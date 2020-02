Docente encontró en YouTube un espacio para educar tras jubilación

El canal de YouTube de la Profe Eulalia cuenta actualmente con cinco videos donde, desde su experiencia, la docente habla de sexo, los mitos del amor, nuevos tipos de noviazgos, el sexting y responde a la pregunta crucial: ¿Están listos para iniciar su vida sexual? El espacio se lanzó en octubre de 2019.

–¿Cómo nació la idea de crear un canal de YouTube?

–Hace poco tiempo me jubilé y por más que necesitaba un descanso, extraño demasiado enseñar, extraño demasiado conversar con los estudiantes, con los papás y las mamás, con las otras profes, y como le hinchaba a mi hija con mis nostalgias recordando todas las anécdotas y situaciones que vivía en la escuela, ella me dijo: ‘¡mamá, un canal de YouTube lo que vos necesitas! Ahí podés hablarle a un montón de gente de todo lo que pensás’, y así empezamos.

–¿A qué apunta el contenido de sus videos?

–Está pensado en las cosas que nos callamos las profes, a veces porque no tenemos tiempo ni espacio para analizar estas cosas en las escuelas. Viste que el trabajo docente es muy pesado, todo el tiempo tenemos que estar resolviendo cosas y no hay pausa, no hay ese espacio de reflexión. También pienso en que falta tiempo para dialogar más entre profes y mamás y papás, nos concentramos mucho en lo académico, el rendimiento, las notas, y se nos escapan un montón de cosas más emocionales, que son aprendizaje también.

–¿Con quién trabaja para grabar, editar y subir el contenido a YouTube?

–Y principalmente mi hija menor me ayuda, a ella siempre le gustó el cine y hacer videos, entonces aunque arma todo muy casero, queda lindo. Incluso sus amigas me ayudan a grabar, a veces me retocan el maquillaje y el peinado, que es muy a mi estilo. Dos veces nos pasó que se cortó la luz por ejemplo, pero mi hija dice que eso a la gente le puede dar risa y mejorar el canal, y la verdad que confío en su criterio. Para el contenido me ayudan mucho las conversaciones que tengo en los grupos de WhatsApp de ex profes, ahí les comento mis reflexiones, ellas también me dan sus opiniones.

–¿Qué desafíos enfrentan hoy los educadores?

–Los desafíos son muchísimos, la educación cambió demasiado, desde la época en que me formé como maestra hasta ahora que hay un montón de innovaciones. Creo que el desafío más grande que tenemos es que las generaciones de jóvenes son demasiado diferentes a como fuimos nosotros de jóvenes, pero a la vez siguen habiendo los mismos problemas que había en nuestra época.

-Como el embarazo adolescente…

–A mí me preocupa demasiado el embarazo en las adolescentes, eso es algo que siempre existió pero que nunca abordamos bien; a nosotros se nos asustaba supuestamente para evitar, nos daba vergüenza de preguntar, y acá vemos los resultados. Si el miedo no funcionó con nosotros, menos con los jóvenes de hoy, que son mucho más vivos y acceden a información por la computadora o el celular, que no sabemos ni si son verdaderas o falsas. Es por eso que es importante que las personas adultas estemos dispuestas a hablar con ellos y orientar a los adolescentes en todos los aspectos de su vida, y la sexualidad es uno muy importante.

–¿Cómo evalúa el sistema educativo?

–Estoy indignada y preocupada, yo pensé que la educación iba a mejorar en el Paraguay, que nos íbamos a abrir al mundo y a avanzar en un montón de aspectos, pero hoy parece que ni lo básico podemos garantizar; se caen las escuelas, los materiales están mal hechos y son mediocres muchas veces. Lo que rescato es que muchas de las docentes hacen hasta lo imposible para subsanar estas situaciones, ya que son ellas quienes finalmente están conviviendo y educando a los niños y jóvenes.

–Se habla de una transformación educativa. ¿Cuál debe ser la prioridad?

–Creo que una prioridad de la transformación educativa debería ser pensar en el bienestar del alumno, en cómo las escuelas pueden ayudar a mejorar su calidad de vida y su salud física, mental y espiritual. La formación docente también es algo a atender, tenemos que actualizarnos para seguir en la misma página que las nuevas generaciones, esa disciplina que funcionaba cuando nosotros éramos alumnos hoy ya no funciona y nos hace sufrir a ambas partes. También creo que es importante prestar atención a nuestros niños y jóvenes, muchas veces pensamos en cómo nos conviene a nosotros como docentes, como directivos o como políticos que sean las cosas y nos olvidamos de las necesidades de los alumnos.

–¿Qué piensa de la educación integral de la sexualidad en las aulas?

–Me parece que es importante darles información que sea precisa a los alumnos, según su edad también. Que aprendan sobre los cambios que se van dando en sus cuerpos, en sus emociones, en sus relaciones. Trabajar con adolescentes es una gran oportunidad para hablar del amor, de las relaciones de pareja positivas, y de cómo evitar la violencia o prevenir el abuso. Hoy en día son muchos los peligros para los jóvenes si no están informados: el sexting, el grooming. Es nuestro deber como adultos protegerles de esto y la única forma de hacer eso es educando. La familia es muy importante en este proceso. Lástima que muchos papás y mamás no saben cómo hablar con sus hijos y otros no quieren hablar de estos temas.