Doce artesanas elaboraron el vestido nupcial de Sol Cartes

En unos 25 días, con unas 12 artesanas, se confeccionó el vestido de Sol Cartes, la hija del ex presidente Horacio Cartes, tiempo récord según destaca el diseñador Carlos Burró, en el escrito que acompaña el video que compartió en sus redes sociales. “Veinticinco días para un trabajo de cuatro meses, doce pares de manos paraguayas trabajando en dos turnos, nervios, ansiedad, expectativa y la novia que me calmaba a mí y no al revés. Espero lo disfruten como yo al hacerlo. Sin más preámbulos, con ustedes: El vestido”, redactó Carlos Burró para presentar el material que dura, como lo permite Instagram, unos 59 segundos.