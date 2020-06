Distribuidores de EEUU se enamoraron de cinta Morgue

El director de la película paraguaya Morgue está recibiendo una buena noticia tras otra. Esta vez, Well Go USA Entertainment adquirió los derechos de distribución de América del Norte para Morgue, del agente de ventas con sede en Buenos Aires FilmSharks. Well Go planea lanzar el filme a principios de 2021.

El acuerdo limita una serie de ventas en todo el mundo para el thriller sobrenatural. La cinta de Hugo Cardozo, ambientada en un hospital, ya se ha vendido a más de 40 territorios internacionales con HBO Latinoamérica recientemente enganchando los derechos de tevé paga y SVOD latinoamericanos sobre el título.

“Recibí esta gran noticia, los dueños de una de las distribuidoras más grandes e importantes en Estados Unidos vieron Morgue y se enamoraron de la película dijeron. Tanto así que llamaron a pedirnos por para lanzarla en los cines de EEUU”, comentó emocionado Hugo Cardozo, director y guionista del largometraje.

El mismo agregó que Well Go USA Entertainment es responsable de que películas como Tren a Busan sean todo un éxito. “FilmSharks esta haciendo que el mundo conozca nuestro cine nacional. La felicidad me deja sin palabras. Paraguay haciendo historia en el mundo del cine, gracias a Dios por tanto”, expresó Cardozo, quien asegura que se basó en los relatos de gente que trabaja en el centro médico, como guardias, enfermeros y doctores que vivieron escenas paranormales en el lugar.

Sobre el film. La película fue filmada en español y guaraní Trata sobre un guardia de seguridad que trabaja en el turno de noche en el hospital regional de Encarnación, cuando queda atrapado en la morgue del hospital donde tiene un encuentro paranormal.

Actúan en la producción cinematográfica, Pablo Martínez, Willi Villalba, María del Mar Fernández, Abel Martínez, Aldo Von Knobloch, Raúl Rotela y Francisco Ayala

Morgue se convirtió en el lanzamiento local más importante del año pasado, superando incluso a It: Chapter Two y Annabelle Comes Home.

Ya se está preparando una nueva versión en Estados Unidos con el escritor Eric Birdman, de Bird Box, quien produce una versión en inglés a través de su compañía Chronology, que tiene un acuerdo de primera vista con Paramount Pictures.

El agente FilmSharks previamente otorgó derechos de licencia en Corea del Sur (Lumix Media) y Rusia, CIS y Bálticos (Rocket Release), así como en América Central (Las Guardas), Colombia (Cine Colombia), Japón (AT Entertainment), Taiwán (AV-Jet) y Perú, Chile y Bolivia.

También están en tratativas los derechos para el Reino Unido, México, Estados Unidos, Brasil, Francia y Alemania. En Paraguay se prepara el reestreno apenas se vuelvan a habilitar los cines.