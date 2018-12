Dismorfofobia: Cuando preocuparse por el físico se convierte en obsesión

La obsesión por los defectos físicos, que a veces existen y otras veces no. Ese es el trastorno dismórfico corporal, conocido anteriormente como dismorfofobia, en la cual la persona desarrolla preocupaciones y comportamientos exagerados alrededor de un defecto físico que tiene, que puede no existir y que si existe no es para exagerar. La crisis afecta principalmente en la pubertad, pero también a adultos.