Diseñadora Emma Viedma anunció ser Covid positivo

La diseñadora paraguaya Emma Viedma compartió que es Covid-19 positivo. Viedma escribió un extenso posteo en su Instagram, donde describió los síntomas que la llevaron a hacerse el test y cómo está sobrellevando la enfermedad. “Soy Covid positivo. El domingo 30 (de agosto) de noche me levanté con fiebre, no entendía si era la alegría de que Cerro (Club Cerro Porteño) estaba ganando el clásico o qué onda, pero así empezó mi encierro. El lunes amanecí supercongestionada –no me suelo engripar– entonces paré la antena. El martes again (otra vez) congestionada y ya fui directo al test por prudencia y conciencia”, escribió. Y continuaron los días de evolución de la enfermedad. “El martes de tarde fui perdiendo olfato y el sabor –o sea hule–; miércoles, estrés, ansiedad, angustia, y me llegó el resultado de que soy Covid positivo y nada, lloré, lloré, lloré a mares, hablé con mi doctor, familia, amigos, gente con la que estuve, sentí mucho apoyo, pero es una mierda”, resaltó.

CONTAGIO. Sobre dónde se contagió, dijo que no lo sabe y que no estuvo en contacto con ningún positivo, y señaló que se hace responsable de su propio contagio por las decisiones que tomó, entre sus salidas y otras actividades. “No me gusta culparle al otro de nada. Yo me contagié porque yo decidí, trabajar, ver a algunas personas, a veces, ver a mi familia, ir al gym, y a veces al súper, pedir delivery, hacer vuelta estrella por ahí, cargar nafta, bajarme al cajero. Y miles de movimientos más que yo decidí realizar y soy responsable de hoy estar acá encerrada trepando paredes, y buscando solución a esto y cambiando la actitud que tuve los primeros días de querer morirme de angustia y tristeza”, escribió.

En su mensaje agregó unas líneas a personas con las que estuvo en contacto. “Les pido perdón a los que por ahí vi. Jamás en la vida fue mi intención tener este pedazo de virus en mi cuerpo, y espero que todos estén bien”, señaló.

Sobre su estado apuntó que anteayer no pudo respirar bien. “En estos últimos cinco días no sentí ni el olor de mi comida, no huelo ni mi café. Me duele un poco el cuerpo, pero estoy bien, sí siento mucho cansancio, el popular pila’i. Anímica y físicamente, un poco angustiada, más emocionalmente. Esos primeros días son muy difíciles y muy abrumadores, más que nada por los otros”, subrayó