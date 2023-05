Directores en alerta porque muchos niños tiran la comida en el basurero

‘‘Nos preocupa que los niños tiren la comida en el tacho de basura. Si tiran mucho quiere decir que algo está fallando. Hoy vimos que estaban tirando arroz con queso y carne’’, dijo Marecos.

Explicó que ahora el menú debe variar cada día, y que debe ser rico y constante en la calidad. ‘‘La pregunta es: ¿Por qué los niños no comen o dejan a la mitad? Queremos darle garantías a los padres. No le gusta a la empresa, pero qué vamos a hacer si estamos teniendo muchas quejas’’.

Sinadi continuará sus visitas aleatorias de control la próxima semana, esto se extendería cinco días más porque no se puede concluir qué está pasando atendiendo a que son varias las empresas que deben proveer el almuerzo escolar y tienen que honrar su compromiso, pues ganaron una licitación y está en juego la alimentación y la salud de muchos niños.

higiene. Marecos dijo que este compromiso se honra con calidad y buen servicio y comentó que en uno de los recorridos se topó con los cubiertos no higienizados correctamente porque tenían grasa.

Resaltó que los directores y docentes deben controlar y hacer un plan de mejora con las empresas, por eso Sinadi a partir del lunes estará conversando con las proveedoras del almuerzo escolar para mejorar el servicio que se sabe s extiende hasta el 30 de noviembre.

‘‘Pedimos que haya nutricionistas del Ministerio de Educación y Ciencias controlando la calidad, porque no es trabajo nuestro... Es decir, es también responsabilidad nuestra, pero el trabajo de estar todos los días controlando si se cumple con los estándares de calidad es el MEC, como órgano rector de la educación de los niños’’.

Mala gestión y calidad. La Contraloría General de la República (CGR) hizo al MEC unas 53 observaciones sobre el almuerzo escolar. Desde una mala gestión, con el desecho de 2.861 platos sobrantes en un colegio público en 2022, y en contrapartida 33 instituciones de zonas vulnerables sin alimentos escolares, además de falencias en el proceso de licitaciones de almuerzo, son algunas de las observaciones realizadas por el ente contralor.

A esto se sumó la denuncia de directores y de estudiantes secundarios sobre la mala calidad de los alimentos que se sirven en las instituciones educativas públicas.

Ante estas denuncias, el director general de Bienestar Estudiantil, Hugo Tintel, dijo en contacto con Monumental 1080 AM que el problema está en que no les gusta (a niños y niñas) la comida por la cultura alimenticia que tenemos. Dijo que el plato que se sirve cumple con todos los nutrientes, que en el bañado se aprovecha al 100 %, en otras zonas no.



Miguel Marecos,

Sinadi.