Director del Mades pide traslado de un hijo a su institución

Andrew Noguera está nombrado en el Ministerio de la Defensa Pública. Su sueldo presupuestado en dicha institución es de G. 2.797.720 y al pasar al Mades, tendrá categoría de auxiliar de servicios con un sueldo de G. 3.300.000. Es decir cobrará una diferencia de G. 500 mil a favor.

El hijo de Noguera ya está comisionado actualmente en el Mades, como jefe del departamento de Auditoría Interna.

Asimismo, está en trámite el traslado definitivo de Aldo David Alcaraz, quien sería el sobrino del director Noguera, actualmente comisionado en la institución, siendo su entidad de origen, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa)

En el mismo sentido, se solicitó el traslado del hermano de Amado Florentín, Derlis Ramón Florentín, del Crédito Agrícola de Habilitación al Mades.

Funcionarios que prefieren el anonimato por temor a represalias, señalaron que Noguera, aprovechó el momento para llevar a su hijo a la institución, porque posiblemente se aprobará la ampliación presupuestaria con equiparación salarial para todos los funcionarios.

Nepotismo. El artículo 1 de la Ley 5295 que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, señala que se entiende por nepotismo, “cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.

En tanto, el tercer artículo de la misma ley apunta que quien realice un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico.

No contestan. El director de Talento Humano, Andrés Noguera no respondió los mensajes ni atendió las llamadas realizadas por ÚH a su número de teléfono con terminación 560. En el mismo sentido, Diego Fernández cuyo número termina en 710, no contestó a ÚH.