Diputados se blindan y optan por ocultar la publicidad de sus bienes

Diputados abdistas, cartistas y un sector del llanismo conformaron una mayoría para trabar la posibilidad de que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios incluidas las autoridades de los tres Poderes, sean públicas y de difusión masiva. Una minoría que se opuso a la modificación acusó a sus colegas de buscar dejar sin efecto el verdadero fin del proyecto que vino del Senado, que buscaba que sea obligatorio publicar la declaración jurada y que pierda así el blindaje judicial con el que goza actualmente.

Fueron 39 los diputados que dieron la espalda a la transparencia y optaron por un proyecto de fachada que prácticamente cercena el objetivo de transparentar. Hubo resistencia de una minoría para que el fin del proyecto no sea desvirtuado, por que consideran un derecho ciudadano el de informar sobre el estado de cuentas de sus autoridades. Aún así la intención no prosperó. “Los representantes debemos acostumbrarnos a la transparencia. Si la vida paralela de uno no condice con lo que uno percibe en la función pública, y tenga más bienes y patrimonio de lo que uno haya ganado con el sueldo percibido, sencillamente debemos llamarle con su nombre: corrupto y ladrón que se quedó con el dinero del pueblo”, dijo el liberal Édgar Acosta. Agregó que para que el enriquecimiento ilícito sea perseguido penalmente, la herramienta de la transparencia, de la declaración, es fundamental. Entre la mayoría de diputados que optó por no cambiar nada estuvieron quiénes se respaldaron en el hecho de la “seguridad “ y la “intimidad” para oponerse a que se conozca el patrimonio de un funcionario. “No me convence el proyecto. Creo que sería el único país que saque esto, ni en la Argentina se publica quien saca la lotería por temor al secuestro”, señaló el liberal llanista Édgar Ortiz. Advirtió a los que cuentan con muchos recursos que la modificación de la ley será un problema para ellos. “No tengo problemas en declarar lo poco tengo, pero los que tienen mucho no van a poder salir en la vereda de su casa”, acotó. La diputada Kattya González corrigió a su colega diciéndole que en la región, es Argentina, además de Colombia y Perú los que publican por medios electrónicos la declaración de todos sus funcionarios públicos. Instó a que sus colegas hagan lo propio porque no es solo para transparentar el Congreso, sino todas las reparticiones públicas. El diputado Ever Noguera fundamentó su oposición en el hecho de que ya existen las instituciones que hacen el control y minimizó el papel que tiene la ciudadanía de controlar a sus autoridades. A la hora del voto por artículo del proyecto que fue impulsado por los colorados, los miembros de la oposición dejaron sin quórum la sesión. Embed



Debemos acostumbrarnos a la transparencia. Si la vida de uno no condice con lo que uno percibe, es un corrupto. Édgar Acosta, diputado del PLRA.



No me convence el proyecto (de publicidad de la declaración). Creo que sería el único país que saque esto. Édgar Ortiz, diputado del PLRA.