Diputados recorren hoy Central para verificar “obras fantasmas”

Para la bancada cartista, esta verificación será determinante para asumir una postura en torno a la intervención, alegando que si las obras que figuran como ejecutadas se encuentran en el lugar, votarán por el rechazo; sin embargo, ya está cantado que existirán dos dictámenes, uno en contra, que será de los miembros de Honor Colorado, y otro a favor, que será de la oposición.

Después del recorrido por las obras, le tocará el turno al gobernador de responder ante la comisión sobre las denuncias, que ya fueron expuestas esta semana por los concejales departamentales.

En esta exposición ante la comisión, los concejales liberales mostraron pruebas de la existencia de obras fantasmas y facturas clonadas, y además se dio a conocer un tercer hecho, referente a una doble facturación por una obra que ya existía.

El concejal liberal Roque Jacinto Ávalos detalló que, en un caso, específicamente la construcción de un asfalto que atraviesa el predio de la Gobernación y pasa frente al Consejo Regional de Salud, se firmó un contrato el 28 de diciembre del año 2020 con una empresa y el 25 de febrero del 2021 ya se entrega la obra, según la rendición presentada por la Gobernación de los fondos Covid de USD 1 millón.

No obstante, indicó Ávalos, esa obra ya estaba terminada en setiembre del 2020, que fue lo que pudieron comprobar en la exposición. Mostraron publicaciones de la misma institución en redes sociales donde se observa la obra terminada.

Por esta obra se pagaron G. 390.600.000, a través de la Fundación CIAP, a la empresa de Óscar Morel Oses, y en la factura figura como empedrado. “Eso encontramos a última hora”, contó.

Además, resaltó que esta misma empresa y otra constructora más ganaron recientemente, pese a la investigación vigente, dos licitaciones de empedrado para la Gobernación de Central. “A uno le tocan G. 5.000 millones y a otro, G. 4.000 millones”, subrayó.

Varias instituciones además emitieron dictámenes en los que sostienen que hubo innumerables irregularidades en Central. Una de ellas es la Contraloría General de la República (CGR) en su informe sobre la auditoría realizada a la Gobernación de Central sobre la ejecución de su presupuesto del 2019.

La auditora Paola Riego detalló que no se presentaron las facturas que respalden G. 18.000 millones. Ante el reclamo, la Gobernación remitió formularios por la mitad, es decir, G. 9.000 millones, pero esto no representa una justificación de los gastos, según la funcionaria.

DECISIÓN POLÍTICA. No importa lo que la comisión de Diputados concluya, la decisión de intervenir Central será política y todo dependerá de los números cuando los dictámenes, que se espera sean emitidos el 14 de diciembre, sean estudiados ante el pleno.

Para aceptar la intervención, se necesitan 41 votos. La oposición tiene 37 miembros, pero no todos son seguros, ya que muchos liberales están aliados al cartismo. Los colorados son en total 43; sin embargo, los opositores esperan que influya la interna colorada y que Colorado Añetete tome postura a favor de la intervención, aunque esto está por verse, ya que varios en esta bancada también tienen gran cercanía con Honor Colorado.

Si se aprueba la intervención, el Poder Ejecutivo debe designar un interventor, que tiene un plazo de 90 días para elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados.

IMPUTACIÓN. El gobernador y otras 14 personas más entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la CIAP fueron procesados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said.