Diputados posterga y deja en suspenso norma para Petropar

En concreto, el Ejecutivo había vetado la parte que dejaba fuera del proceso de compras de Petropar al control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP, Ley 2051) y ponía en vigencia la parte no objetada de la ley, que exceptúa a proveedores internacionales a presentar declaración jurada de bienes.

El Senado había aceptado el veto parcial y también ratificado la sanción de la parte no objetada. Los diputados ayer solo alcanzaron mayoría para aceptar el veto del Ejecutivo en torno al punto sobre la DNCP, pero no así para ratificar la parte no objetada, con lo cual el proyecto pasó al archivo.

La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo explicó que con esto se evitaba la sanción de dos leyes que establecían lo mismo, atendiendo que en la sesión de ayer también tenían previsto tratar el veto parcial a la Ley N° 6919, que ya deja fuera de la exigencia a personas jurídicas de la presentación de declaración jurada de bienes.

Apuntó que iban a tratar solo la objeción parcial del Ejecutivo a un artículo de esta ley ya sancionada, que despenaliza la omisión en las declaraciones públicas de los funcionarios públicos.

Subrayó que, independientemente de lo que se resuelva sobre este veto, la exceptuación de la declaración de bienes para las personas jurídicas ya está establecida y no fue objetada. Por ende, solo resta esperar que se defina el proceso sobre el citado veto en particular para su promulgación y entrada en vigencia.

Este tema figuraba como punto 12 del orden del día, pero al momento de su consideración ya no había cuórum y quedó postergado para la próxima semana.

VIERNES. El dirigente camionero Juan Villalba dijo ayer que quedaron un tanto confundidos por lo que resolvió Diputados, pero ahora entienden que tendrán que esperar el trámite de otro proyecto de ley que plantea lo mismo.

Refirió que mañana se reunirán primero con la dirigencia nacional para analizar todo esto y luego irán a sentar postura con el presidente de Petropar, Denis Lichi. Subrayó que para ellos es vital permitir a la estatal que pueda comprar a mejor precio para abaratar los combustibles.

Ratificó que las movilizaciones quedaron en cuarto intermedio en cinco puntos del país y van a seguir bregando para que se promulgue la ley que requiere Petropar.

Manifestó que también van a responder a Lichi sobre la propuesta de reducirles G. 650 el litro del gasoil a través de sus asociaciones, pero en realidad lo que ellos plantean es que el beneficio sea a nivel nacional para todos y no solo para ciertos sectores. Villalba refirió que también están reclamando a la Dinatrán el cumplimiento sobre las disposiciones sobre la carta-flete. Por otra parte, los dirigentes también responderán sobre la propuesta de reducción del 50% del IVA hecha por el Gobierno.



