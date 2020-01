Diputado sostiene que la decisión de la Corte es un golpe a la transparencia

Solicitó al presidente del Senado, Blas Llano (PLRA) que a nombre de todos los legisladores pida una aclaratoria o la figura legal que corresponda, para conocer los alcances de la decisión asumida por la Corte. “Puede haber un antecedente muy nefasto. Que sea nuestra voz (por Llano) en esta duda que se instala, porque si hay algo que afecta a todo proceder es la transparencia y también necesitan ser controlados (Fiscalía), por lo menos por un pedido de informe”, explicó.

Indicó que se tiene que ver desde el punto de vista legal el alcance de la resolución, porque constitucionalmente los parlamentarios pueden pedir los informes a todas las instituciones. “Toda vez que no estemos involucrados, que no nos cuente el proceso de la investigación en si. Los informes que vamos a pedir a la Fiscalía no van a guardar relación al proceso o a estrategias y por un principio de transparencia que es fundamental en este momento en nuestro país, más aun teniendo en cuenta la poca credibilidad que tiene la Fiscalía. Esto es un golpe a la transparencia”, remarcó.

Para Acosta, la postura de la Corte es un error garrafal y sostuvo que por más que la imagen del Poder Legislativo no es la mejor, es una potestad como representantes del pueblo solicitar los informes, “por un equilibrio mismo de poderes”.