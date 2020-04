Diputado denuncia presiones por pedido de juicio a fiscala

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, denunció que recibe presiones para no presentar el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que fue acusada por supuestamente haber utilizado sus influencias para que el empresario Karim Salum pueda cumplir el aislamiento como viajero en su casa y no en el refugio establecido por el Gobierno.

“Me piden que no presente el pedido de juicio político, porque eso significa hacerle juego al Poder Ejecutivo, ya que se pueden paralizar investigaciones sobre corrupción”, manifestó el legislador sobre los argumentos que le fueron esgrimidos.

Aparentemente, provienen incluso del mismo sector que denunció las sobrefacturaciones recientes.

“Los mismos que hace una semana aplaudían que sea firmante de las denuncias a la Dinac y a Petropar, cuyos titulares eran amigos del Ejecutivo. Mi único jefe es el país”, añadió.

Acosta indicó que no coincide con el fundamento de que se debería perdonar a la funcionaria para no frenar las investigaciones. “Si el criterio es que la fiscala general es encargada de las investigaciones por actos de corrupción del Gobierno y por eso debemos perdonarle todo, conmigo no cuenten para eso. Caiga quien caiga es el eslogan de la ciudadanía. De lo contrario, la indignación es selectiva”, aseveró.

El cartismo es el sector más contrario a que Quiñónez sea juzgada políticamente por el caso.

“Empiezan los ataques. Utilizan el 31 de marzo, de miserables estamos hablando. Que yo atropellé la barrera para que me disparen. Si cuánto pagó Horacio Cartes el avión que me llevó (al Brasil), por qué acepté. Si cuánto pagó Romero Roa. Pregúntenle a ellos. Yo no les tengo miedo”, expresó el diputado que había recibido un balazo de la policía el 31 de marzo del 2017 cuando el cartismo y otros sectores buscaron la enmienda constitucional.

Acosta no tiene apoyo en la Cámara de Diputados.