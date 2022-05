Diputado denuncia amenazas durante acto de liberales

El legislador enfatizó durante la sesión de la Cámara Baja de ayer que las alusiones no corresponden ni contribuyen a nada, y que no es bueno reírse de la desgracia ajena. “Le digo al concejal llanista Ocampos de Fernando de la Mora, que su amenaza me motiva mucho más para seguir luchando contra los sinvergüenzas, no les tengo miedo (por más que viniendo de ellos siempre hay que cuidarse mucho). Una pena tu risa cómplice doctor Fleitas, vos sabés lo que sufrí”, publicó Acosta en sus redes sociales.

Apoyo. El diputado liberal Enrique Mineur manifestó su respaldo a Acosta, y señaló que no corresponden ese tipo de comentarios, y reflejan falta de ideas políticas reales.

“No voy a apoyar un comentario totalmente desubicado, desatinado, inoportuno y totalmente hueco. Porque agredir a un adversario político interno, es por la incapacidad de exteriorizar nuestras ideas”, expresó.