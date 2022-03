Diputada liberal denuncia amenazas de muerte y escuchas ilegales

Adelantó que cualquier audio que se saque de sus grabaciones es ilegal y probablemente “retocado”. Sostuvo que las escuchas probablemente sean del tiempo en que aún no se desempeñaba como diputada.

“Señor Cartes, puede comprarle a la Senad, al Amarilla, pero no me voy a callar de que usted es un mafioso, un narcotraficante y contrabandista de cigarrillos y sus perros fieles de esta bancada (Honor Colorado) no me van a amenazar”, disparó la legisladora liberal apuntando a sus colegas. Aseguró que ella vendió merienda escolar, que incluso le vendió al diputado Pedro Alliana (cuando el diputado cartista fue gobernador de Ñeembucú) y acusó a los cartistas de vender droga. Y siguió disparando munición gruesa.

“La diputada Cristina Villalba y su esposo planta marihuana en tierras arrendadas. ¿De dónde sacó Basilio Núñez un astillero? ¿Cómo su hija de 20 años tiene un barco? ¿Por qué vacío la Opaci por el sueldo de Cartes?”, señaló Amarilla.

Culminó su intervención asegurando que la amenaza de los audios la recibió en la noche del jueves y aseguró que también tiene amenazas de muerte y violación. “Para mí es muy importante decir esto”, refirió.

Desde hace un buen tiempo, Amarilla viene denunciando a algunos colegas por supuestamente tener vínculos con el narcotráfico.

Esto incluso ya le valió su suspensión por 60 días sin goce de sueldo el año pasado, a expensas de una resolución dictada por la Cámara Baja tras una propuesta presentada por el diputado cartista y archienemigo de Amarilla, Basilio Bachi Núñez.

Amarilla insinuó que el 70% de sus colegas obtienen su banca gracias al dinero sucio.

El caso. Luego de la denuncia de la legisladora, la Senad informó que ya derivó a Asuntos Internos el caso del funcionario que fue denunciado por la diputada.

Esta decisión fue confirmada por la propia titular de la institución, Zully Rolón.



