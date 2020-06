Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo

Se extractan algunas frases del papa Francisco con respecto a la lectura de hoy y pensamientos que nos puedan ser útiles en este momento especial que nos toca vivir:

El Evangelio de hoy nos propone las palabras dirigidas por Jesús a Nicodemo: “Dios, amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito”. Escuchando esta Palabra, dirigimos la mirada de nuestro corazón a Jesús Crucificado y sentimos dentro de nosotros que Dios nos ama, nos ama de verdad, y ¡nos ama mucho! Esta es la expresión más sencilla que resumen todo el Evangelio, toda la fe, toda la teología: Dios nos ama con amor gratuito y sin límites. Así nos ama Dios.

San Pablo nos recuerda: “Pero Dios, que es rico en misericordia -no olvidarlo nunca, es rico en misericordia- por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo”.

La Cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por nosotros: Jesús no ha amado “hasta el extremo”, es decir, no solo hasta el último instante de su vida terrena, sino hasta el extremo límite del amor.

Si en la creación el Padre nos ha dado la prueba de su amor inmenso dándonos la vida, en la Pasión de su Hijo nos ha dado la prueba de las pruebas: Ha venido a sufrir y morir por nosotros. Y esto por amor.

Así de grande es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona con su misericordia, Dios perdona todo y Dios perdona siempre.

María, Madre de misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de que somos amados por Dios. Este cerca de nosotros en los momentos de dificultad y nos done los sentimientos de su Hijo”.

El papa Francisco, en su reciente Audiencia General en la catequesis: Como Abrahán, aprendamos a rezar con fe, mencionó: “Aprendamos de Abrahán a rezar con fe: Escuchar, caminar, dialogar hasta discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la Palabra de Dios y a ponerla en práctica”.

“Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abrahán, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga”.

En la Carta Encíclica Lumen Fidei el sumo pontífice reflexionó: “34. La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad.

A menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno.

Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos.

Sin embargo, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el Otro y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro.

El creyente no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos”.

Asimismo, cada domingo extractaremos algunas frases de la Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la Santidad en el Mundo Actual, que nos pueda ser útiles en este momento de pruebas.

Tu misión en Cristo… para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque -esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación- (1 Ts 4,3).

Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio.

(Frases extractadas de https://es.catholic.net, http://www.vatican.va, https://www.vaticannews.va y http://www.vatican.va).