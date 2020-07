Dieta inteligente, en busca del equilibrio poscuarentena

Con la dieta inteligente el principio es muy simple: Desechar lo que te daña y retener lo que te sana, indica la nutricionista Patricia López quien presenta los fascículos Dieta inteligente, alimentación poscuarentena, que acompañarán la edición del diario Última Hora, todos los sábados, a partir del 11 de julio hasta el 26 de setiembre.

La profesional comenta que la idea no es centrarse en lo que no se puede comer, sino más bien en lo que se debe incluir, es decir, comida natural, deliciosa, llena de sabor y texturas agradables. “Por sobre todas las cosas entender que no hay ningún alimento que de por sí solo sea el problema, el problema es nuestra conducta frente a estos alimentos, crear una relación constructiva y pacífica con la comida y la cocina que automáticamente guiará a la pérdida de peso, a obtener una salud de hierro y una sensación general de bienestar”, enfatiza. Así, la propuesta de Patricia es una dieta que presenta un mundo lleno de vegetales, frutas frescas y verduras, legumbres, frutos secos, semillas, huevos, pollos, pescados, carnes rojas magras, lácteos y cereales integrales. Además de platos tradicionales perfeccionados potenciados en nutrientes en los cuales también se incluirán las comidas no tan saludables. “Para darnos los gustos con ciertas comidas a las que llamaremos permitidas”, añade. Y aconseja que en este punto “el secreto del éxito radica en las porciones o cantidades controladas”. los fascículos En cada entrega Dieta inteligente, alimentación poscuarentena se ofrecerá información sobre salud, enfocada en la nutrición como base, teniendo como pilares, a la actividad física, el descanso, la relación mente-cuerpo, y las alianzas estratégicas con personas que motiven a perseverar con un estilo de vida saludable. Con enseñanzas prácticas y sencillas que ayudarán a administrar el cuerpo y salud, estrategias para lograr un modo de vida sano. Donde lo más importante es estar más saludables y no solamente entrar en algún pantalón o vestido. La nutricionista destaca que no es una dieta de moda, impulsada por la culpa. “No se trata de dejar de comer sino de aprender a comer tomando decisiones inteligentes cada día. El resultado: Cambios graduales que transformarán nuestras vidas para siempre de adentro para afuera”, concluye. subida de peso en cuarentena El estrés, la ansiedad, el aburrimiento más horas de sueño, menos actividad física, trabajos en casa con dispositivos electrónicos, niños sin clase, la comida casera apetitosa, la sensación de hambre constante, con la comida como centro del entretenimiento. Estos factores contribuyen a cambios no muy positivos en la balanza, pudiendo esta llegar a un incremento de 3 a 5 kilos o aún más en algunos casos, sobre todo si se excede en el consumo de alimentos con alto contenido de calorías, azúcares y grasas.



La nutricionista Patricia López y ÚH proponen fascículos que pretenden ayudar a mejorar la alimentación con buenos hábitos.



Crear hábitos saludables

Perder peso es fácil. Esto se logra con un déficit calórico, pero para mantenerlo se necesita más que eso, por lo que es indispensable desarrollar un estilo de vida sostenible, accesible y agradable, y este es el gran el desafío, por eso es indispensable hacer cambios graduales y para siempre, no puedo pretender hacer lo mismo y obtener resultados diferentes, sostiene la nutricionista Patricia López, quien brindará consejos para lograrlo con su Dieta inteligente.