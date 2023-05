Diego González tiene ganas de debutar

El joven delantero paraguayo Diego González está otra vez convocado para el partido de la Lazio, que enfrentará hoy a las 14:45 a Udinese, en Udine, por la fecha 36 del calcio italiano de Primera.

González conversó ayer con Fútbol a lo Grande en 1080 AM y habló de sus impresiones. “Estuve en el banco el partido pasado y no lo puedo creer todavía eso, mañana ( por hoy) jugamos ante Udinese de visitante”, comentó el jugador de 20 años. En un momento, González contó una simpática anécdota y es que le costó asimilar estar compartiendo entrenamiento con figuras mundiales como Felipe Anderson, Pedro o Ciro Immobile. “La primera semana que entrené con la Primera no me concentraba al ver a tantas figuras. Con Pedro, campeón del mundo, jugaba en el FIFA, ahora compartimos vestuarios”, agregó.