Diciembre apunta a ser el mes más peligroso de la pandemia

Navidad de flor de problema. Con 800 hospitalizados y con las salas de terapia bordeando un 95% de ocupación, el panorama de la pandemia en el país para el último mes del año y principio del próximo no es alentador.

“Diciembre es un mes del encuentro, culturalmente. Y este virus es un virus del encuentro”, señaló a Monumental AM el doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. El decimosegundo mes del año y noveno de la pandemia en el país no solo puede ser el más peligroso para el país, sino también para el mundo, señaló Sequera. Con respecto a la situación actual, mencionó que hasta el momento se puede controlar. El problema se presentará si siguen disparándose los casos. “Hasta acá está bien, más de esto sería peligroso”. No descartó que enero sea el mes que presente récord de fallecidos a causa del coronavirus como consecuencia de los encuentros en diciembre. Desde su punto de vista, el descenso que se vio hace unas semanas no fue tal, sino que correspondió a la meseta en la cual está el país hace tres meses. Aún es difícil saber cuánto tiempo durará dicha meseta, considerando lo que viene ocurriendo actualmente. Los rumores sobre la posibilidad de volver a la cuarentena total están en el día a día de la calle. Sequera desinfla esa posibilidad señalando que antes de pensar en medidas restrictivas, se debe cumplir lo que está escrito, con respecto a las medidas sanitarias de prevención. La posibilidad de una segunda ola para el año que viene no está descartada. Aunque podría ya existir una vacuna contra el Covid-19, no se sabe cuál será el porcentaje de la población que estará inmunizada. A este panorama se debe agregar el saber en cuánto tiempo el biológico hará su efecto y la duración de la inmunidad. Sequera habla también de otros problemas que son tormentas en el horizonte para el sistema de salud. Uno de ellos es la baja cobertura de la vacunación, sobre todo, en los niños, a causa de la pandemia. “Eso nos pone en riesgo a enfermedades que hace 20, 21 años no tenemos, como por ejemplo, el sarampión”. DENGUE El primer trimestre del 2020 se presentó con la peor epidemia de dengue en la última década. Se aguarda que se cumpla la regla, que luego de una temporada con una gran cantidad de casos la siguiente se presente con una menor cantidad de afectados. “Este viernes o el próximo estaríamos iniciando la temporada de dengue oficialmente. Esta se inicia cuando durante tres semanas seguidas tenemos más de 200 notificaciones semanales”, explicó. Una de las particularidades que tiene este año la temporada de arbovirosis, tiene que ver con su inicio. Según comentó Sequera, en años anteriores, el inicio se daba ya en octubre, ahora el arranque se dará en el último mes del año. Uno de los problemas que plantea este escenario, es la similitud en algunos síntomas en ambas enfermedades., como la fiebre.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



ACTUALIDAD. El ritmo de contagios vuelve a ser el mismo que octubre y hay más hospitalizados.



COLATERAL. Los encuentros de este mes pueden derivar en más fallecidos por Covid-19 en enero.



Muchos conocemos a alguien que ya tuvo Covid. Estamos rodeados de Covid. Llegamos a este mes del encuentro con una alta circulación.



Guillermo Sequera,

Vigilancia Sanitaria.