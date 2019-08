Dicen que medida brasileña tendrá bajo impacto en CDE

La nueva medida genera reacciones dispares en el sector comercial de Ciudad del Este, debido a que beneficia a rubros como electrónica e informática. “No es así como se esta tratando de pintar este tema, de desesperación total, porque esta medida es para bienes materiales para la fabricación de productos. En síntesis, lo que el Gobierno hace es estimular la inversión en el sector industrial. La intención es que haya más ensamblaje”, explicó la empresaria Natalia Ramírez Chan.

“No es el celular, el producto terminado, que no va a pagar impuesto, sino las piezas que se usan para ensamblarlo. Por ejemplo pantallas y otras piezas son los que bajaron a cero por ciento. Es decir, es para piezas y no para el producto terminado. Hablamos de bienes materiales que son utilizados para la fabricación, máquinas y piezas”, refirió.

Explicó que se debe mirar la lista de productos que son beneficiados para comprender mejor la medida. “Es más, si mirás la lista, son solo algunas partes, no dice todos los componente para un celular, ni de una computadora. No es que se va a cerrar Ciudad del Este. Si bien los márgenes son muy chicos, pero en este caso no entiendo por qué pintan como que mañana se cierra todo. Yo no sé si ya hay fábricas de celulares en Brasil y que ahora tendrán estos beneficios, pero el precio allá es 3 a 4 veces más caro que acá”.

Comentó que no es una competencia directa, ni tampoco va a afectar al comercio de frontera en este momento en cuanto a precios de los productos.