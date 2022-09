Dicapar recuerda que la subvención ya fracasó

“Se trata del mismo subsidio que en abril costó G. 60.000 millones, y ahora G. 54.000 millones a través del mismo esquema y ya todos sabemos las consecuencias, e incluso derogaron los congresistas que sancionaron. No tiene sentido lo que se pretende hacer”, argumentó.

Parra dijo que este es un momento para reflexionar sobre el país que se quiere y mirar la situación de los países vecinos que intervienen en el mercado.

“Queremos un país donde haya un libre mercado y un Estado de Derecho donde cada persona se hace cargo de sus gastos y no donde unos pocos ciudadanos se benefician y otros pagan”, señaló.

Pidió que Petropar no venda por debajo del costo. “Con esas reglas ya es suficiente y cuando los precios internacionales lo permitan eso se trasladará al cliente final”, apuntó.

Destacó que el propio titular de Petropar, Denis Lichi, reconoció que se trata de un subsidio y con ello se deja claro “que no hay forma de bajar los precios de combustibles que no sea por un susidio, los costos internacionales no dan para bajar y creo que hay que dejar de discutir sobre ello”, sostuvo. Agregó que desde el sector estarán atentos al proyecto que ya se encuentra en la Cámara de Senadores y que podría tratarse este jueves.

El proyecto prevé la reducción de G. 560 por litro del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos.