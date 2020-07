Diabetes mal tratada hace que se desarrolle forma grave del Covid

Glucemia alta y coronavirus. Una diabetes mal controlada, puede desencadenar en que se desarrolle un cuadro grave de coronavirus (Covid-19), advierte el doctor Elvio Bueno, endocrinólogo y jefe del Departamento de Diabetes y Endocrinología del Hospital de Clínicas.

Por ello, los pacientes con diabetes tipo 2 forman parte del grupo de riesgo, es decir, que pueden desarrollar la forma más grave de la enfermedad. En el país la prevalencia de la diabetes es de 9%. “Los pacientes con diabetes tienen en general un tratamiento que busca mantener los niveles de azúcar, lo que técnicamente se llama la glucemia, dentro de un rango de normalidad. Cuando la glucemia está alta se considera que el tratamiento no es el adecuado y no está controlado el problema. Cuando esa situación está bajo esas condiciones la glucemia es un factor que hace que el paciente se vuelva de cierta manera inmunodeprimido, porque la glucemia alta, es como que atonta el sistema de defensa del organismo”. Por ello, el doctor Bueno insiste en que un paciente con diabetes debe ser muy estricto en el autocontrol de la enfermedad. La glucemia alta hace que el sistema inmune, no responda de manera adecuada a las agresiones de las infecciones virales y bacterianas. “De hecho el paciente con diabetes mal controlada vive bajo un estado inflamatorio crónico como si fuera que está infectado. No está infectado, pero si sobre eso se agrega un cuadro como el Covid-19, la influenza o una infección bacteriana, el cuadro empeora”. MÁS COMPLICACIONES Otro factor que incide en la aparición de un cuadro grave, es cuando suman años de mal control, que contribuyen en la aparición de otras complicaciones como falla renal crónica, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, que se vuelven un problema cuando tienen una infección grave como el Covid-19, dijo el doctor Bueno. “Entonces, desarrollan la infección, y a parte de tener azúcar alto empeoran sus complicaciones crónicas como la falla renal y todo eso empeora durante la infección. Todo eso hace que desarrollen una forma más grave de Covid-19”. “El mensaje más importante es que las personas con diabetes en tiempos de pandemia tienen que ser más estrictas en sus controles. Ahora con más razón porque están acechadas por un problema que puede ser muy serio para ellas”. La diabetes se divide en tipo 1 y 2. El tipo 1 es insulino dependiente desde el nacimiento. El tipo 2 aparece debido a una alimentación inadecuada y déficit de actividades físicas, relacionada fuertemente con la obesidad. “Los pacientes con tipo 1 tienen otro tipo de evolución. Tienen un riesgo un poco diferente al desarrollo del Covid-19. No se ha descrito un riesgo mayor como en el tipo 2”. La obesidad suma como factor de riesgo junto con la diabetes. “El paciente con diabetes tipo 2 posee un problema de estado inflamatorio crónico y comparte con la obesidad, aunque el paciente obeso no sea diabético, tiene un problema de estado inflamatorio crónico, tiene generalmente una disfunción del tejido graso”. El doctor Elvio Bueno insiste en que los pacientes con diabetes, sobre todo, deben practicar constantemente las medidas como el lavado de manos, uso de tapabocas y el distanciamiento físico.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



consecuencias. La prevalencia de la enfermedad en el país es del 9%. El tipo 2 es el que tiene complicaciones.



Tienen que ser estrictos en sus controles porque están acechados por un problema que puede ser muy serio para ellos.



Dr. Elvio Bueno,

endocrinólogo.