Di Tore habla de un fracaso en la APF

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, pero sobre todo miembro del Comité Ejecutivo de la APF, fijó su postura sobre la gestión de Robert Harrison.

“En la APF se hicieron muchas cosas, pero sabíamos que el termómetro que nos iba a medir era la clasificación al Mundial; en ese aspecto fracasamos. Somos conscientes”, analizó Di Tore en charla con FALG (1080 AM). Sobre una posible candidatura suya a ser presidente de la APF, Di Tore enfatizó: “Yo no corría porque una de las condiciones es que tenía que renunciar a mi cargo del club Libertad y eso no está en mis planes”. En cuanto al superclásico, Di Tore reconoció que quiere que Cerro ceda puntos.