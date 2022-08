Deudas y causas judiciales enfrenta Municipalidad de Nueva Alborada

Entre los juicios promovidos contra esta Municipalidad del Departamento de Itapúa se destaca el promovido por el intendente municipal de Capitán Miranda, Lauro Becker, quien logró incluso el embargo de los bienes municipales. “Es el primer juicio de intimación de pago que hemos recibido, dos, tres días después de asunción al cargo del intendente Martínez, de parte del intendente Becker, de Capitán Miranda, quien inclusive solicitó y obtuvo el embargo de todos los bienes de la Municipalidad que estamos levantando de a poco”, señaló Sotelo.

Agregó que la demanda es por trabajos de enripiado realizados en el distrito de Alborada. Asimismo, se lamentó porque la Municipalidad teniendo maquinarias no ejecutó esas obras y más habiéndose endeudado la administración de Jorge Johansson por más de G. 1.400 millones ante un banco encarnaceno que hoy día con los intereses llega a G. 2.000 millones, que no honró. “Cómo es posible que haya hecho tantas obligaciones contractuales con varias empresas, no solamente con Luciano Becker, sino que, con varias empresas del departamento, supuestamente para arreglo de caminos, alcantarillados, puentes que en la realidad los auditores de la Contraloría no encontraron”, destacó el abogado.

Del medio centenar de juicios, el 99% ya eran juicios perdidos y finiquitados cuando asumió la actual Administración municipal. “Recibimos 2 a 3 órdenes de intimación de pago o de intimación al intendente de Nueva Alborada”.

El viernes último recibieron a profesionales abogados de Asunción con un cheque sin fondo emitido por el intendente anterior por la suma de más de G. 50 millones intimando al pago a la actual Administración. En tal sentido, son más de G. 500 millones en cheques sin fondos, y más de G. 1.000 millones de deudas en juicios ya perdidos y finiquitados.

Considerando que la Comuna no tiene la capacidad de ampliación presupuestaria en el presente ejercicio, recomendarán a la Junta Municipal que se incluyan en el ejercicio 2023, ya que se debe abonar de recursos genuinos. “Cada 10 a 15 días van entrando embargos contra bienes municipales que la ley civil no permite; sin embargo, los juzgados civiles de Encarnación casi en su totalidad están dando curso favorable a los embargos ya sea de maquinaria municipal o de cuentas corrientes del Municipio”, dijo Sotelo.