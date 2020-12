Detienen a funcionario municipal del Este como supuesto traficante de armas

Sobre él pesaba una orden de captura, código de difusión rojo y orden de prisión en la Interpol, ordenada por autoridades brasileñas en el marco de una investigación por tráfico internacional de armas, iniciada por la Policía Federal del vecino país.

La Senad informó ayer que paralelamente la Policía Federal de Río de Janeiro está realizando varios operativos sobre el esquema, el cual tratan de desmantelar desde hace más de un año y que proveía armas a la organización criminal Comando Vermelho, que opera en las favelas de la referida ciudad brasileña con ramificaciones en todo Brasil y Paraguay.

Los investigadores revelaron que Prieto supuestamente organizaba el envío de armas a través de mulas que operan en la frontera, que a cambio de sumas de dinero trasladaban las mercancías ilegales en vehículos con doble fondo.

El vocero de la Senad, Francisco Ayala, señaló del ahora detenido que: “Es un jefe logístico, que coordinaba el envío de armas de guerra al Comando Vermelho”.

Al momento de su detención, Prieto conducía un automóvil de la marca Kia, modelo Picanto, estaba en compañía de otros dos jóvenes.

DEFENSA. “Se tiene que probar, porque yo no tengo ni un arma. No sabía de eso, por qué no se fueron a buscarme en casa, no necesitaban venir aquí, no iba a correr de ellos. Tengo antecedentes por violación a la ley de armas, pero nunca pasé a la cárcel”, dijo el detenido.

Prieto es funcionario contratado y por este hecho será desvinculado de la municipalidad, adelantó ayer la abogada Nidia Silvero de Prieto, de la Asesoría Jurídica.