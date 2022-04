Detienen a El Contador

Barreto fue señalado por el narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, de quien era guardaespaldas, como el que apretó el gatillo aquella madrugada mexicana.

“Cuando salí él (Cabañas) estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Vi que era él y traté de calmar la situación, pero él andaba muy borracho y agresivo. Luego comenzamos a pelear y entró El Contador, quien le dio un balazo”, declaró a la prensa Balderas Garza, quien está privado de su libertad desde 2011 y cumple una condena de 20 años de cárcel. Barreto, por su parte, niega que haya sido él quien disparó contra El Chava.