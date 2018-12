Detienen al intendente de Francisco Caballero Álvarez

El intendente de General Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyjha), Néstor Ariel Araújo Gómez (ANR), fue detenido ayer en el Departamento de Canindeyú. El jefe comunal poseía una orden de captura en relación a la causa N° 055/2018, caratulada “Ministerio Público c/ Néstor Ariel Araújo Gómez sobre supuestos hechos punibles de lesión de confianza, exacción y usos, apropiación y producción de documentos no auténticos”.