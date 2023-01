Detectan peligrosa adicción a las drogas dentro de las filas policiales

No podemos tener colegas que estén consumiendo drogas y con una pistola en la cintura. Tenemos que ser serios y actuar en consecuencia. Gilberto Fleitas, comandante policial.

El comisario Gilberto Fleitas, comandante de la Policía, lamentó que un uniformado recién egresado sea sospechoso de un asesinato. Reconoció que la institución pasa por una situación difícil ya que en octubre del año pasado se dejó en inactividad a 21 jóvenes suboficiales y oficiales adictos a las drogas. “La ley dice que deben estar en un proceso de recuperación durante 6 meses, si no mejoran deben dejar la institución”, reveló en comunicación con radio Monumental 1080.

El titular de la institución policial se refirió a la paradoja de ser la encargada de perseguir la propagación del negocio de las drogas y que sus miembros caigan en este vicio. “Nos está tomando esta situación que le toma a los jóvenes y adolescentes en el país, también le toma a la institución y estamos en ese trabajo permanente del control interno y este año tenemos a varios en la mira que si no mejoran deberán dejar la institución”, agregó.

“No podemos tener colegas que estén consumiendo drogas y con una pistola en la cintura. Tenemos que ser serios y actuar en consecuencia”.

Fleitas explicó que esta adicción trae consecuencias en la labor policial, ya que los afectados incurren en inconductas, llegadas tardías que hacen que tengan que pasar por el Tribunal de Conducta y luego ser sancionados.

Además de esta situación, el jefe policial habló de otras 25 personas, entre suboficiales y oficiales policiales, que ya fueron desvinculadas por distintos motivos, por mal desempeño en sus funciones, violencia, extorsión y otros delitos en el año 2022.

En este grupo también se encuentran adictos a las drogas, confirmaron las autoridades.

Por último, el comandante se refirió a la detención de Oliver Lezcano Galeano, un policía recién egresado que está en prisión, sospechado de matar al sargento Líder Ríos Cañete. “Para nosotros es una pena que un policía recién egresado esté involucrado, pero tengo que aceptar, penosamente, que surge como sospechoso principal. A mi criterio le espera la máxima condena por lo acontecido”, expresó.

La cúpula policial ya tenía la información de la participación de un uniformado en este hecho. Se indagaron los teléfonos, las redes sociales, equipos electrónicos, circuitos cerrados y todos los caminos condujeron al policía. “Aunque él se abstuviera ante las autoridades fiscales y judiciales, los elementos técnicos indican la participación“, remarcó Fleitas.

No podemos tener colegas que estén consumiendo drogas y con una pistola en la cintura. Tenemos que ser serios y actuar en consecuencia. Gilberto Fleitas, comandante policial.

Imputan a agente y su pareja por homicidio de militar

El suboficial Oliver Lezcano Galeano (21) fue imputado por homicidio doloso y su esposa Ada Arasy Ruiz Díaz de Lezcano también enfrentará un proceso como presunta cómplice del crimen del militar Líder Ríos Cañete cuyo cuerpo fue hallado el martes luego estar desaparecido 12 días.

Los uniformados que están llevando las pesquisas por parte de la Policía, realizaron una rueda de prensa en donde detallaron algunos aspectos de dicha tarea.

Los resultados de la autopsia revelaron que el sargento primero de la Fuerza Aérea fue ejecutado de un disparo a la altura de la cabeza.

Los intervinientes admitieron que fue difícil identificar al militar por el estado de descomposición del cuerpo, ya que tenía cal encima.

PARTICIPACIÓN DE LA PAREJA. El comisario César Silguero, que está al frente de la Dirección de Hechos Punibles de la Policía explicó, que de acuerdo a las investigaciones, Lezcano Galeano llevó el cuerpo sin vida del militar hacia la Costanera de Asunción, luego fue a su casa y ahí dio participación a su pareja.

La mujer, que también se encuentra detenida, habría sido llevada por el autor para limpiar la escena del crimen. “Procedió en compañía de su esposa a limpiar el interior del auto”, expresó a su vez, el comisario Luis López, del departamento de Investigación de Homicidios. La pareja ya tenía todo listo para viajar a la Argentina.

Asaltante. Oliver Lezcano habría sido reconocido por conductores de la plataforma Bolt que fueron víctimas de asaltos. Al menos seis lo habrían reconocido, dijo Basilio Duarte, representante de la Asociación de Conductores de Plataformas del Paraguay.

EL DOLOR DE UN PADRE. Ayer, luego de la realización de la autopsia, el cuerpo del militar fallecido fue llevado a su ciudad natal, General Resquín, Departamento de San Pedro. Su padre, Félix Ríos pidió que se pueda esclarecer el hecho y no quede impune. “Pido a las autoridades que hagan justicia para mi hijo. No quiero que me escondan nada”, expresó.