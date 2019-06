Desvinculan de la función pública a ex director de penal

El ex director de la cárcel de San Pedro que estuvo en el cargo, cuando ocurrió la matanza de 10 presos, el pasado 16 de junio fue desvinculado de la función pública a través de un decreto presidencial.

De esta forma, Wilfrido Victoriano Quintana Parodi ya no es funcionario público. En su reemplazo, el presidente Mario Abdo Benítez nombró a Donofredo Torres Franco el cargo de director en el Ministerio de Justicia.

Según informaron desde el Ministerio de Justicia, fue el propio ministro Julio Javier Ríos quien solicitó al presidente la desvinculación de Quintana Parodi luego de darse a conocer varias irregularidades en su administración.

Tras la masacre de los presos por una lucha de poder entre el Primer Comando Capital y el clan Rotela, la Fiscalía allanó una granja penitenciaria en San Pedro, ubicada detrás de la cárcel. En el lugar los investigadores hallaron uniformes policiales, trajes camuflados, proyectiles, celulares y electrodomésticos.

Posteriormente se supo que la granja no contaba con una habilitación para funcionar legalmente. El propio Ministerio de Justicia alegó que desconocía la existencia de esta granja. “Esa granja se hizo sin autorización del Ministerio de Justicia, no existe ninguna resolución al respecto, no existe ninguna comunicación y, evidentemente el director lo hizo a escondidas”, expresó al respecto el ministro Javier Ríos.

Asimismo, en el allanamiento, la comitiva fiscal encontró a los presos Víctor Brítez Aranda, condenado por narcotráfico; Ángel Tranquilino Giménez, sentenciado por narcotráfico; Juan Ramón Benítez, por homicidio doloso y Gustavo Ramón Paredes, por lesión grave. De acuerdo con los datos, todos ellos vivían en la granja sin custodio alguno.

INTERVENIDA. Tras la masacre, se dispuso la intervención de la penitenciaría de San Pedro a fin de esclarecer los hechos y desvincular responsabilidades. El Ministerio de Justicia designó a Ricardo Núñez para llevar adelante el caso.

Los fallecidos durante la masacre fueron Júnior Díaz, Denis Iván Paredes Espínola, Marcial Paredes, Nelson Damián Pereira Díaz, Hugo Díaz Barreto, Sergio Cabrera Sánchez, Carlos Segovia, Lucas Ayala, Bruno Damián Cuttier Moreira y José Osorio.

Según el informe forense, cinco de ellos fueron decapitados, 3 murieron calcinados, mientras que 2 fallecieron por shock hipovolémico, uno de ellos por disparo de arma de fuego y otro por herida cortante en el cuello (degollado).