Destraban su caso y Víctor Bogado debe cumplir pena

Bogado había apelado la fijación de la audiencia para que inicie el cumplimiento de la condena que tenía, ante la jueza de Ejecución, Sandra Silveira, con el argumento de que presentó un recurso de revisión de su fallo.

Sin embargo, esto fue rechazado, lo que fue apelado ante el Tribunal de Apelación, que lo confirmó. Luego la defensa a cargo de Gessy Ruiz Díaz planteó una aclaratoria, la que ahora fue rechazada.

Con ello, ahora, se podrá fijar nuevamente la diligencia. El ex senador colorado había sido condenado a un año y medio de cárcel, pero con la pena suspendida. Para no ir a prisión, debía pagar G. 480 millones en total, divididos en G. 20 millones mensuales por 24 meses. Hasta ahora, no inició la nejecución.