Destacan el 4° triunfo para seguir prendidos

Alejandro Silva, uno de los puntos altos en el rendimiento del Olimpia, anoche en la victoria ante Libertad, valoró que el equipo se recuperó en rendimiento y metió cuatro victorias consecutivas.

“Estos cuatro triunfos seguidos nos pusieron de vuelta en la pelea”, aportó Silva, que justamente empezó a jugar como volante central (por lesión de Richard Ortiz) en estos partidos, posición que confesó el uruguayo le sienta de maravillas. “Hace cuatro partidos que vengo jugando de doble seis, me estoy adaptando a esa posición, me siento cómodo y donde me pida el entrenador que juegue, yo estaré”, deslizó Silva con un compromiso total hacia el DT Julio Cáceres.