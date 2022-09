Despensera quedó con miedo para abrir, tras ser asaltada en su casa

Según la denuncia, los malvivientes lograron alzarse con un botín consistente en 27 millones de guaraníes, que eran los ahorros de 25 años de trabajo en la despensa de la víctima.

Emilse, con la voz temblorosa por el susto, relató la terrible situación de inseguridad que vivió. “Pasé un momento de terror, me asaltaron, me encañonaron, me llevaron a la pieza y me encerraron por más de quince minutos y ahí me apretaron con la pistola y me pidieron ‘plata, plata, nosotros tenemos información de que vos manejás mucha plata’”, contó la mujer, sobre las amenazas que sufrió por parte de sus asaltantes, quienes incluso amenazaron a la despensera con dispararle a su hija si no les entregaba el dinero.

Con mucho penar, señaló que los delincuentes se llevaron todo su ahorro de 25 años atendiendo su despensa. “No tengo mucho dinero, solo tengo esto, le dije por mis ahorros que es de mi trabajo y uso para pagar a mis proveedores”, dijo la mujer.

A lo que uno de los malvivientes le respondió: “Eso es poco, muy poco. Qué tenés más, joyas u otras cosas”, mientras le apuntaba con su arma de fuego en la cabeza a su víctima y le quitaba el aro que llevaba puesto.

Emilce pidió a las autoridades mayor seguridad para los trabajadores. “Pido justicia y más seguridad para los trabajadores. Pido a la Policía que haga su trabajo. Me duele muchísimo esto, porque somos una familia trabajadora”, indicó.



