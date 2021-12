Desmoronamiento compromete a puente en distritos de Alto Paraná

“Ya vino una ingeniera y había dicho que no estaba en riesgo. Sin embargo, los vecinos me reclaman que no se está haciendo nada. Entonces, insistí incluso al ministro sobre el problema. No es que ahora esté en riesgo, pero con una lluvia grande sí, porque el río se vuelve caudaloso y arrastra todo tipo de troncos, lo que al golpear la orilla con las olas va a erosionar más y corre el riesgo de erosionarse. Ahora se pueden ver las raíces de los árboles que están a la orilla por la erosión”, afirmó Salinas.

“En temporada de lluvia el agua incluso suele pasar sobre el puente y, si eso llega a ocurrir, el puente se nos va. Al Ministerio le va a salir mucho más caro reconstruir el puente que repararlo así como está ahora. Es un poco prever eso”, agregó.

Una comitiva integrada por la intendenta, el concejal Jaime Gunzel y el funcionario del MOPC estuvo en el lugar, para la inspección, el lunes pasado. La base del muro de piedras de la pasarela está carcomida por las aguas, hacia la cabecera del lado de Santa Rosa del Monday, de acuerdo con lo constatado. El sector es eminentemente agrícola y la arteria es utilizada para el transporte de granos hacia un puerto privado existente sobre el río Paraná en el distrito de Ñacunday o para trasladar a los silos existentes en la zona.

El puente tiene aproximadamente 25 años y fue construido al lado de otro antiguo, ya destruido. Sirve como un punto de enlace entre los distritos ubicados al sureste del Alto Paraná con los del suroeste, ya que el río Ñacunday serpentea entre varios distritos hasta los límites de los departamentos de Itapúa y Caazapá. Es una de las salidas o accesos al distrito de Ñacunday hacia la ruta PY06, ya que las otras son a través de la balsa ubicada sobre el mismo río o la salida a través de la colonia San Roque hacia Iruña.