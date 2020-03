Desmitifican el uso del tapabocas

La histeria colectiva incide en una escasez de tapabocas, ante el avance del coronavirus (Covid-19) en América del Sur. “No hay tapabocas en las farmacias”, es la principal queja de las personas que buscan protección. Pero, ¿usar tapabocas sin tener síntomas, evita contraer el coronavirus? Los médicos desmitifican el supuesto poder de protección. El barbijo no es eficaz para evitar contraer la enfermedad, pero sí para no contagiar a otras personas. Al uso, debe sumarse el lavado de manos.

Las mascarillas solamente deben usar las personas con cuadros respiratorios, señaló el doctor José Fusillo, neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

“La persona asintomática no tiene ninguna indicación de usar. Lo que sí se recomienda a pacientes respiratorios crónicos, oncológicos, a los pacientes cardiacos, es que si van a ir a un lugar masivo, sí deben llevar una mascarilla quirúrgica” en el momento que haya una transmisión comunitaria, subrayó.

El uso se recomienda para el personal de salud, a las personas enfermas para que no transmitan el virus y a aquellos que cuiden a un enfermo con Covid-19, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram); centro de referencia para la contingencia del Covid-19, dispone en stock tapabocas que se destinarán de manera exclusiva a los pacientes con casos confirmados.

“El tapabocas común tiene que usar el paciente. El otro, que es más firme se llama respirador, es el N-95 que puede filtrar hasta el 95% de las partículas menores a 03. ¿Qué pasa? El virus del coronavirus es más grande que 03”.

Las máscaras especiales N-95 usan los d el personal de salud. El Covid-19 es un virus pesado, que al toser cae a dos metros de distancia, al usar una mascarilla con eso se evita la dispersión.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comprará 700.000 mascarillas, según anunció. “Lo primero que se tiene que cortar, si hubiese un caso, es la transmisión”, destacó el doctor Fusillo al tiempo de insistir en las medidas higiénicas.

“Si uso solo porque se me ocurre, no tiene mucho sentido de protección porque no estoy en contacto directo con una persona con síntomas. Y si no me higienizo la mano y toco una superficie contaminada, la utilidad de la máscara es mínima.

“Las medidas de precaución tienen que usarse todas juntas. Si no, baja la efectividad y la higiene de manos es muy importante”, también coincide la doctora Margarita Villafañe, infectóloga.