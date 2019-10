Designan jueza para caso de presunta coima en el Indert

La magistrada indicó que si bien fue sorteada, hasta el momento, el fiscal Leonardi Guerrero no presentó la imputación en formato papel, con lo que oficialmente, ingresaría la causa en el Juzgado, y se podría dictar resolución.

Coincidentemente, la jueza Montanía, cuando estaba de turno en el Juzgado Anticorrupción, fue la que dispuso hace casi un mes y medio, las autorizaciones para las grabaciones de llamadas, conjuntamente con su colega Gustavo Amarilla.

En el caso, están imputados por supuesto cohecho pasivo agravado el ya citado ex legislador, Carlos Soler, que se desempeñaba como ex gerente de créditos del Indert; y, Enrique Gómez de la Fuente, ex director de la Región Occidental.

El requerimiento fue presentado por los agentes del Ministerio Público, Leonardi Guerrero y Osmar Legal, quienes pidieron la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos.

COIMA. Según la imputación fiscal, habrían solicitado la suma de 25 mil dólares para revocar una adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, Colonia Ñande Mba’e, en el Departamento de Boquerón, que correspondía a su hija Natalia Méndez.

La denuncia fue formulada por Albino Méndez, el pasado 13 de agosto, donde señaló que los citados funcionarios del Indert, le requirieron el dinero.

Méndez sostuvo que reunió todos los requisitos que señala el Estatuto Agrario, y que no había objeción para el procedimiento.

La negociación donde están seriamente comprometidos el ex diputado de Patria Querida y Gómez, está grabada con autorización judicial dictada por los jueces Montanía y Amarilla.

Una vez que la fiscalía acerque al juzgado de Montanía la imputación en formato papel, la jueza deberá admitir la imputación, y fijar la fecha para el requerimiento conclusivo.

Asimismo, deberá fijar la fecha y hora, para la audiencia de imposición de medidas cautelares para los dos imputados, Carlos Soler y Enrique Gómez de la Fuente.

El ex parlamentario el pasado lunes, presentó una denuncia ante la fiscalía por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y soborno contra personas innominadas.