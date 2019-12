Desde marzo que Justicia dilata pedido de prisión para Zacarías

La Fiscalía imputó en enero de este año a la ex intendenta de Ciudad del Este y esposa del senador, Sandra McLeod, así como otras ocho personas, entre ellas funcionarios municipales, por el delito de lesión de confianza. La investigación señala que McLeod desvió dinero destinado a campañas institucionales del Municipio a una empresa productora que en realidad nunca realizó trabajos institucionales para la Comuna.

En marzo la Fiscalía imputó al senador, quien figuraba como asesor ad honorem de la Municipalidad durante la administración de su esposa. En esta nueva causa, el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva por peligro de que obstruya la investigación, argumentando que presuntamente dio aviso a varias personas sobre allanamientos y actos de investigación que iba a realizar la Fiscalía.

La imputación en su contra señala que en su carácter de asesor ad honorem entre los años 2014 y 2018 instó a funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este a pagar con dinero del Municipio, publicidad de la Gobernación, campañas políticas, como así también la producción de programas de entretenimiento y de tinte político. En ese sentido, la Fiscalía afirma que hay testigos que señalan a Zacarías Irún como el verdadero “jefe” en la Comuna.

PARALIZADO

La audiencia de imposición de medidas al senador nunca se realizó debido a incidentes planteados por la defensa que deben ser resueltos por un tribunal de Apelaciones.

Sin embargo, los camaristas Isidro González, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López, fueron suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por liberar a un ex policía condenado por abuso sexual en niños. A raíz de estas suspensiones, no se pudo integrar el tribunal de Apelaciones que debe destrabar el caso de Zacarías. Por todo esto, hasta ahora no se puede realizar la audiencia en la que un juez de primera instancia decidirá si el senador irá o no a la cárcel de forma preventiva.

OTRAS CAUSAS

De igual manera, tanto McLeod como Zacarías están imputados en otra causa por el delito de declaración falsa. Ambos fueron imputados en enero por presuntamente omitir de sus declaraciones jurada de bienes inmuebles, vehículos y, en el caso de McLeod, un crédito concedido por la Cooperativa Universitaria.

Por otro lado, desde principios de año que la Fiscalía pretende reabrir una investigación al senador por enriquecimiento ilícito pero esto ya fue denegado en dos instancias. Ahora hay una acción pendiente en la Corte presentada por la Fiscalía como un último intento para reabrir la causa.

Afirman que imputaciones no tienen sustento

Ricardo Preda, abogado defensor del senador Zacarías Irún, sostuvo que las causas por las cuales está procesado el legislador no tienen un sustento real y cuestionó que la Fiscalía tenga criterios dispares.

“En la denuncia que hizo la Contraloría con relación a los ministros del gobierno actual (por consignar datos falsos en sus declaraciones juradas), el Ministerio Público ni siquiera abrió una investigación penal. A Zacarías le imputaron por declaración falsa sin siquiera que le hayan denunciado por eso. Aclaro que considero que la conducta no es punible, porque eso tiene un trámite ante la Contraloría”, aseguró el profesional.

Por otro lado, aseguró que los incidentes y las recusaciones a fiscales planteadas en todas las causas no se presentaron con el fin de dilatar el proceso.

En la causa por declaración falsa, tanto McLeod como Zacarías tienen medidas alternativas a la prisión.

Conceden prórrogas a investigadores

En ambas causas en las que el clan Zacarías es investigado por lesión de confianza, la Fiscalía consiguió una prórroga extraordinaria. Con esto, las dos pesquisas deberán concluir en marzo del 2020, informaron fuentes judiciales.

En su pedido de prórroga, los fiscales argumentaron que aún les falta recolectar más declaraciones testimoniales, informes de instituciones públicas sobre las personas indagadas y diversos informes técnicos sobre equipos incautados en diversos allanamientos. El tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este ahora debe destrabar el proceso a Zacarías Irún para que este pueda acudir ante un juez.