Desde el PLRA y el FG instan a devolver ternas por proceso viciado

Cuestionan el supuesto propósito del organismo extrapoder para que los próximos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respondan al cartismo. Refieren que los mejores puntuados en el proceso de selección fueron puestos adrede dentro de una misma terna para que uno de ellos o ambos queden eliminados. Se refieren al ternado Emilio Camacho (Frente Guasu) y César Rosell (PLRA).

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre fue uno de los que más férreamente cuestionó lo actuado por el Consejo de la Magistratura.

A su criterio, “están ejecutando un golpe que es el preludio de un gran fraude electoral”.

“Esta es una clara señal de la construcción del primer golpe para cometer un gran fraude electoral en las elecciones de 2023”, sostuvo.

Añadió que hay un consenso para instruir a los senadores que devuelvan la terna. Lo harán con el afán de que tanto Camacho como Rossel integren ternas diferentes y no estén en la misma tal como dispuso el Consejo.

Para Alegre, esto es lo corresponde “en base a las disposiciones legales y amén del mutuo control electoral”.

“Siete colorados quieren disponer quien será ministro sin tener en cuenta que debe ser en base al mutuo control. Esto a primera vista es un acuerdo cicatriz en el trabajo del Consejo. Así opera la mafia en toda su expresión, tomando el Consejo y las instituciones”, mencionó.

Anticipó que la oposición en su conjunto no está de acuerdo y está presta a exigir que se devuelve al Consejo las ternas de modo a que se reordene y queden en ternas distintas los mejores puntuados.

“Se debe devolver al Consejo para que ponga como tiene que ser , no rechazar. De las dos ternas el más puntuado encabeza una terna y el segundo mejor puntuado encabece otra terna”, señaló.

Frente Guasu. Senadores del Frente Guasu también señalaron su disconformidad por lo actuado en el Consejo de la Magistratura. Consideran que en el Consejo dan graves señales de apañar el copamiento de las instituciones, en este caso del TSJE, en cuya cúpula se deben llenar dos vacancias.

El interés de este sector también radica en que mediante Camacho puedan ocupar el cargo de representación en el TSJE para el tercer espacio, considerando que son la tercera fuerza política en el Congreso

El senador Fernando Lugo dijo en forma escueta que la disposición del Consejo es una “grosera manipulación”.

En tanto que para el senador Sixto Pereira, no se puede aceptar una terna si no se constituye como herramienta de control mutuo. “De ninguna manera vamos a aceptar porque en el TSJE se necesita la pluralidad y la presencia de todos los signos políticos partidarios e ideológicos. Pero acá un signo de interés económico quiere copar las instituciones a platazo limpio y no respeta la institucionalidad democrática”, manifestó.

El senador Jorge Querey anticipó que “si no se revierte no vamos a aceptar, vamos a rebotar, no vamos a tratar todo lo que nos venga del Consejo”.