Desde Consejo piden juicio político a ministros de Corte

“El fascismo fue derrotado y no podemos seguir en esta situación, me avergüenza. Me acuerdo cuando varios de estos ministros estuvieron en el Senado para su juramento y escuchamos su discurso de que iban a administrar justicia para la ciudadanía. No podemos volver al pasado, expreso mi solidaridad con el doctor (Jiménez), no podemos permitir en un sistema republicano que podamos volver al fascismo. Escuché en el Senado el discurso de Martínez Simón y de Carolina Llanes, y mintieron a la ciudadanía, creo que hay que ir más allá de esto y amerita un juicio político porque quieren reivindicar el autoritarismo y no podemos seguir en esta situación”, sostuvo Santacruz.

Por su parte, el titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, manifestó también su solidaridad a Jiménez. Dijo que ya lo hicieron en privado y que la adhesión de todo el cuerpo del Consejo hacia la persona del ministro se debe a su estricto apego a las disposiciones jurídicas.

Jiménez agradeció el gesto y dijo que el debate en la Corte se da dentro del marco del respeto y la libertad que tiene cada ministro de emitir su opinión.

El pasado miércoles, los ministros de la Corte llevaron a cabo la sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en medio de un ambiente tenso mientras estaban abordando el tema de la vicepresidencia segunda, debido a que fue electo para el cargo Eugenio Jiménez, pero el mismo lo rechazó.

En la ocasión, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera se inclinaron por la aceptación del cargo de la vicepresidencia segunda por Eugenio Jiménez.

Mientras tanto, el ministro Jiménez aclaró ante el pleno de la CSJ que en ningún momento aceptó ni aceptará el cargo de vicepresidente segundo, ante supuestos rumores de que ya estuvo de acuerdo, así como indicó que su rechazo se da únicamente en el marco de una cuestión interna de la Corte.

El ministro fue respaldado por sus colegas Víctor Ríos Ojeda y Manuel Ramírez Candia, quienes en medio de una tensión decidieron retirarse de la sesión y dejaron sin cuórum al organismo.

Todo esto generó un revuelo judicial.