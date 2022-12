Desde Caacupé instan a levantarse y caminar juntos por un país mejor

‘‘Estamos a puertas de las elecciones internas y ahí te tiene que notar que somos cristianos, no puede ser como Cerro y Olimpia, pelear por color y elegir lo mismo de siempre’’, indicó el fray, quien ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral en la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

A los cientos de promeseros que arribaron a la Basílica Santuario de la Virgen se les recordó que como laicos bautizados, si se comprometen con la Iglesia, significa que están comprometidos en el barrio, en el municipio y en la sociedad. ‘‘Debemos buscar el bien común de todos y no de unos cuantos’’.

Toledo insistió a los fieles que deben dejar de ser meros espectadores de lo que sucede en la sociedad y en la Iglesia, que tanto el país como la Iglesia necesitan conversión, transformación, cambio.

‘‘Somos muchos los cristianos católicos en el Paraguay, a veces no se ve nuestra fe en nuestro testimonio de vida, en el compromiso político, no se nota la fe ahí. Parece que la fe solo se queda en la oración, en la misa, en la capilla, en lo privado, en Caacupé. Y después no se ve. Se tiene que notar’’.

Según el religioso el testimonio de vida se nota a la hora de votar y de elegir cuidarnos entre nosotros erradicando todo tipo de violencia. Habló de la responsabilidad de los políticos en las situaciones ‘‘feas’’ que pasamos en la sociedad y que por eso mismo el Pueblo de Dios debe involucrarse más.

En conferencia de prensa, fray Édgar reiteró que el bautizado, el cristiano no puede ser fanático de un color, que debe salir en estas elecciones a buscar a la persona más idónea para votar y que lo primero que hay que erradicar es el fanatismo, el color. ‘‘Un cristiano, un laico consciente de su dignidad como bautizado no puede vender su voto ni apañar cuestiones ilícitas y de fraude’’, sentenció.



