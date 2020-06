Descubrir el mundo a través de los juguetes de madera

El juego es fundamental para brindar el primer contacto con el aprendizaje en los niños; promueve la imaginación, ayuda a la coordinación de movimientos y se presta a la experimentación siendo una de las primeras formas de entender la relación de causa y efecto, entre otras nociones. Y es justamente en ese primer contacto donde el elemento natural juega un gran papel y encontramos a los juguetes de madera.

Ahora bien cuál es la diferencia entre la amplia oferta de juguetes de plástico del mercado, sobre ese punto Israel Szpecht de Jupar, quien se dedica a la fabricación de juguetes didácticos en este material, enumera los principales puntos a tener en cuenta. “La madera es un material noble, natural, cálido, con peso específico propio, duradero, que permite el contacto del niño con elementos de su entorno, sin peligros. El plástico, en cambio, es un material artificial, frío, de duración limitada. Entre mis clientes hay quienes han adquirido juguetes de Jupar hace años, los disfrutaron sus hijos y ,ahora, pasaron a los nietos en muy buenas condiciones”, refiere. Y destaca que cada vez llegan a más hogares. “En los últimos tiempos es notorio que padres y madres se han interesado en estos materiales, indagando sobre sus ventajas y beneficios educativos, porque todos quieren ayudar de la mejor forma a sus hijos. Por eso es que estos materiales se encuentran no solamente en el Jardín, Guardería o primeros grados de la enseñanza, sino en todos los hogares”. TENER EN CUENTA PARA ELEGIR Para elegir juguetes didácticos los padres tienen que considerar las necesidades específicas de sus hijos, a veces orientados por un psicólogo o sicopedagogo, aunque Szpecht destaca que es el niño quien tiene la última palabra. “Considero oportuna y valiosa la intervención del interesado directo: el niño elige lo que le gusta y lo que necesita, según su edad y posibilidades. Es muy gratificante verlo jugar, entretenerse y compartir con "su" juguete preferido”, destaca. Szpecht comparte que los juguetes, en principio, se diseñan en relación con las edades posibles de uso y según las necesidades infantiles; así hay artículos que pueden utilizarse desde 1 año o 1 1/2 año y luego, se redescubren con otras actividades acompañando el crecimiento del niño. Actualmente, dentro de la línea didácica se consideran dos vertientes: la de juguetes didácticos y la de materiales de ejercitación sicomotriz, con lo que acompañan el desarrollo en todas sus etapas. y para la fabricación de los juguetes, se cuida muy especialmente respetar las normas de seguridad para que nada perjudique a los pequeños: la pintura es no tóxica, se respetan pautas ambientales para selección del material, no se usan clavos ni elementos cortantes y ni aún las partes pequeñas escapan a la observación y redondeo de ángulos.



Trenes, contadores y rompecabezas forman parte del universo hecho de madera para niños.