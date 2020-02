Desalojan oficina de Justo Zacarías en CDE

El espacio tenía tres funcionarios que no pertenecían a la institución. Adentro había fotos del ex presidente Horacio Cartes y del diputado Justo Zacarías Irún, quien según los funcionarios hace más de un año que no concurre al lugar. Durante la administración de la destituida intendenta Sandra McLeod de Zacarías, la comuna había cedido este espacio para que parlamentarios hagan oficina.

Romero explicó que comunicaron de la decisión de la actual administración municipal de recuperar el espacio y como no obtuvieron respuesta procedieron al desalojo. Dijo que se inventarió todo lo que había en el interior de la oficina para darle otro uso.