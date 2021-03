Desafío, de Maribel Barreto: Un espejo cóncavo de la sociedad

La novela Desafío, de Maribel Barreto, es un espejo cóncavo de una sociedad retrógrada, prejuiciosa, esencialmente conservadora en el marco de un Estado totalitario, coaccionadora de cualquier percepción o cambio fuera de su estricta visión y práctica política.

Narra la historia de una mujer, Milia, con discapacidad corporal pero pletórica de saber, sentimientos y capacidad creativa para superponerse al asedio permanente de su familia, de la sociedad, que no reconoce su valía, como persona. En contraposición, un joven, Fredy, físicamente bello, perfecto, perteneciente a una familia burguesa, con todas las facilidades como para ser un triunfador en esta sociedad, deseado de ser poseído sexualmente por mujeres de hermosos cuerpos y asediado por su entorno familiar para que se convierta en un activo hombre de la sociedad en la perspectiva de escalar posiciones relevantes en los negocios y en la política, pero él rechaza esa vida y busca tener otra perspectiva de existir pero no tiene la fuerza ni la energía como para hacerlo.

Un amor surge entre ambos que es totalmente incomprensible para la norma social. Ante ese amor, la segregación social teje una telaraña que se engarza con fuerza alrededor de ellos. “Una monstruo con el bello”. La discriminación a todo lo diferente es el barómetro para medir cualquier persona o situación.

MUNDO CUADRICULADO

La novela nos ilustra un mundo cuadriculado, de una sociedad aterradoramente uniformada, con un horizonte de visibilidad de pátinas subterráneas donde no se vislumbra ningún sentido del placer que da la libertad sino la torturante opresión cual cobra que contracta y succiona todo atisbo que pudiera romper la disciplina social con lo que se da fuerza y legitimidad al poder coercitivo de un régimen político que reprime con hierro candente cualquier desliz al riguroso orden social.

La situación permite a la autora hacer desfilar una multitud de voces que al poblar la novela va describiendo a los seres que la habitan. Una radiografía cuyas aristas ilustran las mezquindades, las visiones dominantes y el substrato en el que se edifica la sociedad que retrata. Contraponiéndose a esa visión estereotipada nos ilustra al mismo tiempo al pequeño grupo que se revela contra ese modo de vida y vive de manera totalmente diferente, con mentalidad abierta, libre y que busca adecuarse a los nuevos paradigmas que están surgiendo en el mundo. Esta muestra de la dualidad cierra el círculo que a pesar de la sociedad retratada en términos generales es una sociedad cautiva existe un sector vivo, dinámico capaz de ser la semilla de otro tipo de constitución social.

LA LUCHA

Desafío es el relato de la lucha entre los “normales” y “los anormales”. Los normales son aquellos grupos que son y se comportan de acuerdo a normas sociales hegemónicas y que se reflejan enteramente en su forma de pensar, desde lo más mínimo hasta cuestiones esenciales. Que van desde el aspecto físico, forma de vestir, de relacionamiento hasta cuestiones intimas como la práctica o la opción sexual. Formar una familia es obligatorio y si no, es sospechoso. Sociedad estática, congelada en el tiempo cuya contraparte es un Estado totalitario que da sustento jurídico, político y represivo a los diferentes o anormales.

La autora nos ilustra toda esta situación a través de distintas expresiones. El relato nos permite inclusive categorizar los desprecios y las condenas de los normales contra los anormales, nominándolos como monstruos, a quienes su situación corporal lo hacen diferentes a las leyes de la naturaleza, a los enemigos de las normas sociales, a los incorregibles, a los que alimentan un incumplimiento de la orientación disciplinaria de la familia.

LOS MONSTRUOS

Todo individuo que tenga un defecto corporal. En este caso Milia, la mujer sobre que descansa la totalidad del relato.

Ella sufrió el polio, cuando niña. y quedó tullida y paralítica. “Minúscula, sobresalía una cabeza cuadrada como culminación del torso deforme, los bracitos largos y delgados colgaban de los hombros”.

Esta gente, normalmente, sufría exclusión familiar y social como si fuera un leproso, metido en alguna piececita, al fondo de la casa, escondido por la familia, como vergüenza de ella, para que la gente no la viera.

En esta novela, Maribel crea un personaje, como mentís al medio, que debido a su gran amor propio se esfuerza por salir adelante y convertirse en forma autodidáctica en una persona de valor para sí misma y para la sociedad. Se vuelve una educadora por el arte, teniendo como alumnos a niños adiestrados a ser pintores dentro de un esquema que le permita expresarse libremente en la creación artística y con personalidad abierta.

LOS INADAPTADOS

Fredy dice, aún con todas las posibilidades físicas e intelectuales para ser un triunfador, su conducta lo vuelve sospechoso de traición de clase No acepta los parámetros que le imponen como barrotes corporales a su propia mismidad.

“Estoy harto de mi familia, solo piensan en el poder del dinero, para ellos el éxito es fundamental, pura vanidad todo lo efímero, me río de la fama, me mofo de su dinero, tanto, tanto, por qué, nací en buena cuna, ¿y para qué? para que me atosiguen, me presionen para cambiar mi estilo de vida, no pueden entender que las cosas más importantes para ellos, carecen de importancia para mí, es notable cómo les quitan el sueño el dinero y las apariencias, el qué dirán”

LA NOVELA Y EL TIEMPO

Si bien, la novela no define la época o el tiempo de su relato, pero por determinadas expresiones de los personajes, se puede coaligar que su transcurrir, pudiera situarse en los sesenta/setenta, décadas en que se procesa la emergencia de grupos intelectuales y artísticos que contradicen totalmente el medio social.

Las menciones a los Beatles, a Julio Cortázar, que hechizaba a los jóvenes por su nueva forma de escritura o las expresiones de ruptura académica del arte.

Leyendo esta novela, excelentemente escrita, uno se pregunta, si bien se abrieron las compuertas a la libertad, ¿cuánto cambió la sociedad paraguaya en su percepción de aceptar lo diferente? Pareciera que se dieron cambios formales, pero, si bien cambiaron ciertas cuestiones, en su esencia sigue siendo una sociedad conservadora, enemiga de los cambios que se dan en el mundo.