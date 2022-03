Desabastecimiento en gasolineras de Petropar generó queja ciudadana

La reducción de los precios de dos de los principales productos de Petróleos Paraguayos (Petropar), la nafta Oikoite 93 y el diésel Porã (tipo III), motivó en la víspera un intenso movimiento en las estaciones de servicio que operan bajo el emblema estatal y, asimismo, numerosas quejas de los conductores debido a que en varias de las gasolineras se quedaron sin stock de los mencionados productos.

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Denis Lichi, presidente de Petropar, prometió regularizar la situación lo antes posible. "No teníamos previsto esto (...). Pido disculpas a los consumidores que llegaron, formaron fila y no pudieron cargar. Entre esta noche (ayer) y mañana (hoy) a la mañana ya vamos a abastecer todas las estaciones de servicio", dijo.