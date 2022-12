Denuncias siguen un libreto, aseguran

Varios actores políticos de la Concertación consideran que las fuertes y sostenidas denuncias de supuesto fraude electoral en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por parte de Eduardo Nakayama responden a una agenda para desacreditar a la oposición.

Rodrigo Buongermini, ex concejal asunceno, hoy integrante de las filas del febrerismo, dijo que quiénes critican son funcionales a los adversarios. “Refugiarse en el holding de medios de Cartes es una alianza fáctica que no puede justificarse por coyuntura. No comprenden el momento, o peor, lo hacen y aún así aprovechan para estar en el ruido. Se exponen a un triste lugar en la historia”, apuntó.