Arreados para opinar a favor en redes

Ante las críticas de la ciudadanía en la cuenta personal de Twitter del ministro de Educación, Eduardo Petta, funcionarios de la cartera estatal denunciaron que están siendo obligados por las autoridades a tuitear a favor del titular del MEC.

“Hubo una reunión en la dirección de Bienestar Estudiantil donde la directora, Killy Moleda, les exigió que comenten en las redes. A los que no tienen cuenta en Twitter incluso se les obligó a que creen una”, protestaron desde la cartera pidiendo no ser identificados.

Responsabilizan a la mencionada directora de estar detrás de esta campaña. La funcionaria no respondió los llamados de este medio a su celular. Ya cuenta con varias denuncias desde que asumió el cargo en Educación.