Denuncian resolución mau de intendente

“El lunes salió una resolución que me reconoce como presidente legítimo, pero a la par, el intendente sacó otra otorgándole el poder para administrar el centro comunitario y, por ende, el comedor al equipo que perdió. Esto es una disposición totalmente arbitraria porque esto no se comunicó, se hizo a las espaldas de los vecinos y no se hizo ninguna asamblea”.

Resaltó que la ordenanza municipal 27/2016 estipula claramente que no puede haber dos comisiones vecinales dentro de una misma comunidad. “El intendente reconoce el reglamento y esto lo hace porque hay gente de su misma línea política. Él nos recibió en su oficina el martes y hemos pedido ocho días para la derogación de esta resolución”, aseveró Molinas.

Relató que se emitió una nota al intendente solicitando la derogación de dicha resolución, que actualmente está siendo analizada en la Junta Municipal y, posteriormente, el jefe comunal debe otorgar una respuesta en el plazo establecido. Desde Úh intentamos hablar con el intendente, pero no respondió las llamadas.