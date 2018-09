Denuncian que en precaria sala hacen cirugías en UPG

“Muy poco” –contó– los de su clase realizan prácticas; “son más los del quinto curso” quienes realizan intervenciones.

En efecto, unas imágenes subidas –el año pasado– a la fan page “UPG Ybycuí” en la red social Facebook, muestran un ensayo de ovariotomía practicada a un perrito.

“Esas son las prácticas de los alumnos, así se manejan, no es que están totalmente equipados, ni es un lugar adecuado. Es un lugar que no está ambientado para este tipo de procedimientos”, lanzó un ex docente de esas filial que también prefirió el anonimato.

Desilusión. Tanto Veterinaria como Ingeniería Agronómica fueron canceladas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en octubre del 2016. Suman alrededor de 32 estudiantes afectados, algunos están desesperados porque desconocían que no está habilitada su carrera; otros esperan saber qué respuestas darán las autoridades de la UPG. Pasa que, en ocasión de la intervención hecha por el Cones, les explicaron que –por reglamento interno de la institución– ellos pueden “migrar” en otra sede de la universidad que tiene la carrera habilitada. A la UPG, además de Ybycuí, el órgano rector le había cerrado dicha oferta académica en las filiales de Yby Yau, Horqueta, San Estanislao, Liberación, Caaguazú, Colonia Unidas y Mbuyapey. Tal es así que estudiantes de esa última localidad recorren cada sábado 48 km hasta Ybycuí para terminar sus estudios.

“Llevamos cinco años de desperdicio. Es algo que no nos esperábamos. Si supiéramos antes (que no estaba habilitada por el Cones), nadie seguiría la verdad”, apuntó otro alumno del último año de Veterinaria. En su clase –aportó– son once estudiantes.

Consultado uno de los afectados si no le resultaba llamativo que las clases sean una o dos veces a la semana, respondió: “A mí me venía como anillo al dedo porque trabajo de lunes a viernes; entonces los sábados me facilitaba para ir a la facultad. Por más de que iba a ser doctorado supuestamente a mí me venía como anillo al dedo porque solamente era los sábados”, insistió.

Desde la intervención, habían decidido –recordó– que iban a dejar la facultad. Pero las autoridades de la UPG les indicaron que era un problema que podían solucionar; “nos lavó el cerebro”, señaló.

“Las clases que teníamos eran en Ybycuí, pero figurábamos en la central de Villarrica”, reveló.