Denuncian que Ferreiro contrató a 1.500 bajo padrinazgo político

Alfredo Guachiré con apoyo del Movimiento Poder Ciudadano en Acción encabezado por la abogada Rosa Vacchetta anunciaron que hoy harán público unos documentos y planillas filtrados de la Municipalidad de Asunción donde se constata un perjuicio millonario en la contratación de 1.500 nuevos funcionarios entre los que encuentran planilleros apadrinados por el equipo político del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y el sucesor Óscar Nenecho Rodríguez.

De acuerdo con los datos filtrados a Guachiré –uno de los denunciantes del supuesto esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción que tumbó a Ferreiro– durante la administración del comunicador aparentemente se contrató a 1.500 funcionarios bajo el padrinazgo de concejales que fueron soporte político del ex jefe comunal. El hoy diputado Hugo Ramírez, el ex presidente de la junta y actual intendente Óscar Rodríguez y los ediles Augusto Wagner y Rodrigo Buongermini serían quienes más personal contrataron, según Guachiré.

“Accedemos a esta información gracias a funcionarios de la Comuna que nos acercaron documentos y planillas que demuestran un total despilfarro de los recursos de los contribuyentes. Hablamos de millones y millones y los documentos son extensos”, señaló.

Si bien aún no se pudo precisar cuántos de esos contratados son planilleros, lo cierto es que en los papeles –que anuncian harán público para toda la ciudadanía– figuran que tienen funciones en oficinas y son contratados como administrativos.

“El planillerismo no se va a cortar si es que hay una inconstitucionalidad para hacer concurso público de oposición. Nosotros queremos un municipio serio con gente capaz, tenemos que eliminar esa acción porque van a seguir entrando correligionarios de Nenecho y de Augusto Wagner sin ningún concurso”, indicó.

Señaló que una inconstitucionalidad permite a la Municipalidad de Asunción contratar funcionarios sin concurso público de oposición. “Hay una ordenanza que le prohíbe a la Municipalidad contratar y lo siguió haciendo. Como también hay una resolución del propio Mario Ferreiro que era para hacer concurso público”, manifestó.

MÁS DENUNCIAS

Además de las planillas de contratados, Guachiré, Vaccheta y otros abogados accedieron a otros documentos que supuestamente constatan el despilfarro de los fondos de la Municipalidad en lo que se refiere a lo destinado al funcionamiento de los centros comunitarios y becas poco transparentes.

Los abogados encabezados por Rosa Vacchetta, de Poder Ciudadano en Acción, analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal contra los hechos de planillerismo y otras irregularidades confirmadas, sostienen, en los documentos.

Embed

“Me animaría sacar a 3.000 funcionarios”

Ni bien asumió la intendencia de la ciudad de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez no dudó en responder que buscará reducir la cantidad de trabajadores en el Municipio, que actualmente son 7.200, según mencionó.

“Si tengo elementos suficientes me voy a animar a sacar a 3.000 funcionarios, pero tampoco puedo ser irresponsable y que después esta medida sea una carga para el Municipio y que los platos rotos tengan que pagar la ciudadanía. A los planilleros voy a tocar, los voy a rajar a todos. No voy a tolerar absolutamente nada y lo digo de forma responsable porque Nenecho Rodríguez no piensa candidatarse a ningún cargo electivo”, aseveró el actual jefe comunal.

En contrapartida, Mario Ferreiro, previo a renunciar al mando del Municipio asunceno tras desatarse el escándalo de la supuesta recaudación paralela en la institución, refirió que se ponía a disposición de la Contraloría para demostrar su total transparencia en su gestión.

“He solicitado a la Contraloría General de la República que se disponga en forma pública mi declaración jurada de bienes. Es mi voluntad que los organismos de control y la ciudadanía en general tengan la certeza de mi honestidad, y de mi total transparencia al servicio de Asunción”,

32 auditores desde hoy en la Comuna

Está previsto que la Contraloría General de la República (CGR) inicie hoy mismo la auditoría de distintas dependencias de la Municipalidad de Asunción. Los trabajos arrancan con atraso, visto que recién el viernes fue designado oficialmente Wilfrido Cáceres, jefe de Gabinete de la Comuna, como nexo ante la institución para todos los efectos legales y administrativos. Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR, dijo que trabajarán 32 auditores.