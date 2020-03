Denuncian que el Indert dilata mensura judicial para no otorgar títulos de tierras

Miguela Melgarejo Mora se acercó hasta ÚH para denunciar que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Mario Vega, está dilatando una mensura judicial de tierras en Santa Fe del Paraná (Alto Paraná), para no otorgar los títulos correspondientes.

“Fuimos echados todos. Entonces, empezamos a formar la comisión. Primero el problema fue administrativo, luego se convirtió en un problema judicial, la mensura judicial ya se tenía que hacer. Los trabajos técnicos nunca se hicieron”, lamentó Melgarejo.

Relató que están viviendo un calvario desde el 2014, porque ya presentaron los documentos para titular las tierras, pero la desidia es de los funcionarios del Indert. “Ya me fui al Senado, también fui para hablar con el presidente de la República, y hasta ahora no pude”, indicó Melgarejo.

Agregó que sienten que están siendo burlados y advirtió que piensan incluso en cerrar rutas si no encuentran una solución, porque se sienten humillados y maltratados.

Acusó que la hermana de Mario Vega, Celia Vega, recibió 25 hectáreas “por arte de magia” en Santa Fe del Paraná, y ahora se postula a intendenta de la citada ciudad, pero sin embargo ella y sus compañeros siguen sin tener “un pedazo de lote”.

“Lo más importante es que no quieren entregar el lote desde el Indert. El presidente del Indert, Mario Vega, está truncando el proceso. Se tenía que hacer la mensura judicial y no se hace”, acusó. Incluso denunció que fue amenazada por llamadas anónimas que le dijeron que ya no luche por las tierras.

A propósito, en una nota que presentaron al Ejecutivo, detallan que actualmente son 230 familias las que pelean por aproximadamente 2.960 hectáreas, en el lugar denominado Santa Fe del Paraná, Departamento de Alto Paraná”, cuyos documentos gestionan hace más de cinco años. “A la fecha no nos dan ninguna solución en el Indert, es por la cual solicitamos una audiencia con el señor presidente de la República, Sr. Mario Abdo Benítez, para explicarle en forma detallada de todo lo que actualmente estamos pasando”, apunta la nota firmada por Roque Martínez Vera y Melgarejo Mora.