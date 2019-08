Denuncian que concejal cursó en tiempo récord Ingeniería en UTCD

De acuerdo con la planilla de “Estado de Situación Académica”, Osmar Aníbal Brítez Jara –concejal por la ANR en esa ciudad– se sometió a 37 exámenes finales desde abril a diciembre de 2018.

Así habría terminado, en tiempo récord, la carrera de Ingeniería Agropecuaria en la UTCD filial de Villarrica.

Los documentos fueron acercados por Cristian Zayas, ex coordinador regional de esa universidad. “En la UTCD el sistema es dar diez materias por un año: Si vos das esa cantidad, en cualquier carrera normal que es licenciatura terminás en cuatro años. A este chico maravilla le hicieron dar 37 materias en un año. Terminó en tiempo récord; o sea en un año dio lo que tendría que haber dado en cuatro o cinco años”, apuntó al señalar que las planillas le fueron facilitadas por un funcionario “que está cansado de las irregularidades” en esa entidad.

Se trata de un listado de notas del sistema informático de la UTCD. Allí figuran todas las materias rendidas entre 2016 y 2018. En octubre del año pasado, Brítez rindió 11 materias. El primer día de ese mes rindió –según la planilla– dos materias (Estadística II y Zoología), así como el 31 de julio (Biología General y Administración Agraria) y el 18 de diciembre cuando se sometió a dos pruebas finales (Hidrología Agrícola y Zootecnia Aplicada). En este último caso, con la misma profesora.

En contacto telefónico, Brítez negó haber cursado en la UTCD. No quiso dar detalles y dijo que devolvería la llamada; pero no lo hizo hasta el cierre de edición. A su vez, Mirian Talavera, coordinadora de la filial Villarrica, no atendió a insistentes llamados desde este diario, ni devolvió los mensajes enviados vía WhatsApp.